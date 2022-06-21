Википедия “похоронила” Виталия Козловского: Я умер уже как 2 дня

Всемирно известный портал Википедия “похоронил” украинского певца Виталия Козловского. По мнению независимой энциклопедии, артист умер 18 июня 2022 года.
Сам Козловский уже отреагировал на информацию о своей смерти в Instagram и иронично к этому отнесся.
— Я умер. Уже как 2 дня! По версии Википедии. Хотя, вчера была ситуация, когда я был к этому близок, но все обошлось… — заявил Виталий.
Стоит отметить, что информация о якобы дате смерти звезды отображается только в русскоязычной версии энциклопедии. Если прочесть о певце на украинской версии сайта, то такая информация отсутствует.
Пользователи сети отреагировали на информацию в Википедию, и обратились к певцу:
- Виталик, береги себя, ты чего нас так пугаешь? Пусть тебя оберегает ангел хранитель.
- Значит будете долго жить! Есть примета такая.
- Ужас…. Разве так можно ошибаться.
- Редактировать Википедию может каждый! Это проблема.
Козловский активно поддерживает Украину в войне с Россией — еще весной он выпустил песню Інша весна, которую посвятил трагическим событиям, изменившим жизни миллионов украинцев. Своим творчеством он хочет сохранить память о сегодняшней боли народа, ужасах войны, а еще — воспоминания о тех, кого забрала эта война.