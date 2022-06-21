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Википедия “похоронила” Виталия Козловского: Я умер уже как 2 дня

21 июня 2022, 14:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Википедия “похоронила” Виталия Козловского: Я умер уже как 2 дня

Всемирно известный портал Википедия “похоронил” украинского певца Виталия Козловского. По мнению независимой энциклопедии, артист умер 18 июня 2022 года.

Сам Козловский уже отреагировал на информацию о своей смерти в Instagram и иронично к этому отнесся.

— Я умер. Уже как 2 дня! По версии Википедии. Хотя, вчера была ситуация, когда я был к этому близок, но все обошлось… — заявил Виталий.

Стоит отметить, что информация о якобы дате смерти звезды отображается только в русскоязычной версии энциклопедии. Если прочесть о певце на украинской версии сайта, то такая информация отсутствует.

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Пользователи сети отреагировали на информацию в Википедию, и обратились к певцу:

  • Виталик, береги себя, ты чего нас так пугаешь? Пусть тебя оберегает ангел хранитель.
  • Значит будете долго жить! Есть примета такая.
  • Ужас…. Разве так можно ошибаться.
  • Редактировать Википедию может каждый! Это проблема.

Козловский активно поддерживает Украину в войне с Россией — еще весной он выпустил песню Інша весна, которую посвятил трагическим событиям, изменившим жизни миллионов украинцев. Своим творчеством он хочет сохранить память о сегодняшней боли народа, ужасах войны, а еще — воспоминания о тех, кого забрала эта война.

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