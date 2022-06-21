Википедия “похоронила” Виталия Козловского: Я умер уже как 2 дня

Всемирно известный портал Википедия “похоронил” украинского певца Виталия Козловского. По мнению независимой энциклопедии, артист умер 18 июня 2022 года.

Сам Козловский уже отреагировал на информацию о своей смерти в Instagram и иронично к этому отнесся.

— Я умер. Уже как 2 дня! По версии Википедии. Хотя, вчера была ситуация, когда я был к этому близок, но все обошлось… — заявил Виталий.

Стоит отметить, что информация о якобы дате смерти звезды отображается только в русскоязычной версии энциклопедии. Если прочесть о певце на украинской версии сайта, то такая информация отсутствует.

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Пользователи сети отреагировали на информацию в Википедию, и обратились к певцу:

Виталик, береги себя, ты чего нас так пугаешь? Пусть тебя оберегает ангел хранитель.

Значит будете долго жить! Есть примета такая.

Ужас…. Разве так можно ошибаться.

Редактировать Википедию может каждый! Это проблема.

Козловский активно поддерживает Украину в войне с Россией — еще весной он выпустил песню Інша весна, которую посвятил трагическим событиям, изменившим жизни миллионов украинцев. Своим творчеством он хочет сохранить память о сегодняшней боли народа, ужасах войны, а еще — воспоминания о тех, кого забрала эта война.