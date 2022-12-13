Ресурс PornHub презентував підсумки 2022 року. За статистикою щоденного трафіку, найпалкіші прихильники PornHub живуть у США, Великій Британії, Франції, Японії та Мексиці.

У 2022 році українці мали менше часу дивитися відео для дорослих, тож втратили дві позиції в рейтингу. Та це не завадило нам закріпитися у топ-20 країн.

Серед запитів, які українці шукали на PornHub найбільше, – “лесбійки”, “мілфи, “аніме” та “жорсткий”.

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Запит “російське домашнє порно”, який був топовим у 2021 році, втратив у рейтингу 6 сходинок. Після повномасштабного вторгнення РФ українці почали шанувати своє – запит “українське порно” виріс на 84 позиції і замкнув топ-5.

Українці проводять на PornHub у середньому 9 хвилин 57 секунд – цей показник забезпечує нам 8-му сходинку серед інших країн.

Крім того, Україна – єдина країна із топ-20, у якій категорія “Реаліті” є найпопулярнішою, за нею йдуть “Секс утрьох” і “Мілфи”.

Джерело: PornHub