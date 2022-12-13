Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Кіно та серіали

Війна змінила вподобання: що дивилися українці на PornHub у 2022 році

13 Грудня 2022, 22:37
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Кіно, фільм, ТБ
Джерело: Depositphotos

Ресурс PornHub презентував підсумки 2022 року. За статистикою щоденного трафіку, найпалкіші прихильники PornHub живуть у США, Великій Британії, Франції, Японії та Мексиці.

У 2022 році українці мали менше часу дивитися відео для дорослих, тож втратили дві позиції в рейтингу. Та це не завадило нам закріпитися у топ-20 країн.

Серед запитів, які українці шукали на PornHub найбільше, – “лесбійки”, “мілфи, “аніме” та “жорсткий”.

Зараз дивляться

Запит “російське домашнє порно”, який був топовим у 2021 році, втратив у рейтингу 6 сходинок. Після повномасштабного вторгнення РФ українці почали шанувати своє – запит “українське порно” виріс на 84 позиції і замкнув топ-5.

Pornhub 2022

Українці проводять на PornHub у середньому 9 хвилин 57 секунд – цей показник забезпечує нам 8-му сходинку серед інших країн.

Крім того, Україна – єдина країна із топ-20, у якій категорія “Реаліті” є найпопулярнішою, за нею йдуть “Секс утрьох” і “Мілфи”.

Читайте також:
Что искали украинцы в Google в 2022 годуВід карти тривог до генератора: що українці шукали в Google у 2022 році

Джерело: PornHub

Теги
PornHub Секс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь