Ресурс PornHub презентовал итоги 2022 года. Согласно статистике ежедневного трафика, самые ярые поклонники PornHub живут в США, Великобритании, Франции, Японии и Мексике.

В 2022 году у украинцев было меньше времени смотреть видео для взрослых, поэтому мы потеряли две позиции в рейтинге. Но это не помешало нам закрепиться в топ-20 стран.

Среди запросов, которые украинцы искали на PornHub больше всего — “лесбиянки”, “милфы, “аниме” и “жесткий”.

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Запрос “российское домашнее порно”, который был топовым в 2021 году, потерял в рейтинге 6 ступенек. После полномасштабного вторжения РФ украинцы начали почитать свое — запрос “украинское порно” вырос на 84 позиции и замкнул топ-5.

Украинцы проводят на PornHub в среднем 9 минут 57 секунд – этот показатель обеспечивает нам 8-е место среди других стран.

Кроме того, Украина — единственная страна из топ-20, в которой категория “Реалити” является самой популярной, за ней идут “Секс втроем” и “Милфы”.

Источник: PornHub