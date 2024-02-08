Блогерка Раміна Есхакзай нагадала, що “війна не закінчиться завтра і післязавтра”, тож закликала всіх не збавляти темпів допомоги армії. Водночас вона впевнено заявила, що готова піти на фронт.

Раміна Есхакзай готова піти воювати

Інфлюенсерка зазначила, що ризикує щоразу, як їздить в гарячі точки, тож не розкидується словами просто так. Адже на власні очі бачила ситуацію на фронті.

– Я це бачила, знаю, що потрібні люди на фронті. У мене беруть інтерв’ю, викладають уривок у TikTok і пишуть коментар: “А звідки ця нафарбована знає таку інформацію?”, а я повернулася з напрямків: Соледар, Авдіївка, Бахмут, Куп’янськ, я бачу ситуацію, спілкуюся з військовими, – пояснила Раміна в розмові з Олександром Волошиним.

Блогерка розповіла, що росіяни мають дуже багато дронів, зокрема з приладами нічного бачення.

Зараз дивляться

– Вони б’ють скрізь, треба активізуватися і донатити. Я можу сказати, що війна не закінчиться завтра і післязавтра. Треба готуватися, – наголосила Есхакзай.

Раміна додала, що у кожній поїздці на фронт її життя залежить від військових і вона на них повністю покладається і довіряє.

Фото: скрин з інтервʼю на каналі Волошин