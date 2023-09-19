Блогерка та журналістка Раміна Есхакзай відчуває складність у спілкуванні з тими, хто не бачив війни на власні очі. Про це вона написала у соцмережах, додавши, що тил у неї все більше асоціюється “із закордоном”.

– Після тижня на Донецькому напрямку, переглядаючи сториз своїх знайомих, мені здалося, що життя в Києві – це десь за кордоном, – пояснила блогерка.

Есхакзай зазначила, що не хоче розводити дискусій на тему необхідності писати про війну в Україні, що є важливою складовою інформаційного спротиву. Тому вона просто звернулася до українців із закликом.

– Будь ласка, люди, публікуйте хоч одну сториз щодня, яка б показувала, що ви живете в країні, де йде війна. Це дуже важливо. Я зі свого боку буду максимально докладати зусилля, щоб дистанція між військовим та цивільним світом не тільки не збільшувалася, а ставала меншою.

Підписники журналістки одразу підтримали її, наголосивши на важливості публікацій, що розповідатимуть світу про війну.

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Я вже рік це кажу знайомим. Я особисто публікую кожного дня.

Війну повинні показувати не тільки люди, які живуть в Україні, але і люди, які живуть за кордоном.

Так, щоби всі були присутні там, якщо не фізично,то хоча б морально. Це дуже важливо. Так велика спільна сила концентрується в одному місці.

Раміно, я згодна з вами на 1000%. Війна не скінчилася! І ми маємо її закінчити, а не забути про неї!

Фото: Раміна Есхакзай