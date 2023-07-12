Владимир Дантес рассказал о трудностях в его карьере перед выходом украинской версии песни Девочка Оля. Артист заявил, что актуальный трек выйдет 14 июля — чтобы фанаты не скучали, музыкант раскрыл историю записи оригинала.

Так, история берет свое начало из шоу Фабрика звезд 2008 года, в котором Владимир брал участие. Тогда будущий музыкант жил в павильоне без окон, часов и связи — для него это было настоящим испытанием. Но трудности его ждали перед самым финалом, когда он мог вылететь из шоу.

— Когда мне дали послушать песню Девочка Оля, я спросил: Вы хотите, чтобы я проиграл? Но в ней очень цеплял проигрыш, который круто звучит на гитаре. За два дня до концерта нужно было записать песню — помню, как я перенервничал, и было давление 190 на 110. Я еле ходил, не дышал и лежал. Меня хватило ровно на одну попытку записи — каждая нота причиняла мне физическую боль, и после этого меня забрали в больницу, — заявил Дантес.

Музыкант добавил, что именно такое тяжелое состояние на момент записи и передает всю ту боль слов. Возможно, именно это и сделало песню Девочка Оля хитом.

Напомним, что украинскую версию песни уже могли услышать фанаты Владимира — Дантес и Монатик исполнили Девочку Олю на сцене в Луцке, чем приятно удивили фанатов.