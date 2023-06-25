Дантес пояснив, чому знімався на російському ТБ: На багато що знаходиш собі виправдання

Український артист Володимир Дантес пояснив, чому знімався на російському ТБ. Співак брав участь у проєкті Їжа, я люблю тебе, який транслювався на каналі Пятница.

Дантес заявив, що тоді канал майже повністю складався з українців. Із шоу він пішов тоді, коли знімальна команда почала поводитися дивно. Тоді артисту й запропонували продовжити роботу і в окупованому Криму.

Формат шоу доволі простий – Дантес разом із білорусом та українцем грузинського походження подорожували світом і куштували різну їжу. Наші артисти часто порівнювали нові страви з українськими, але через деякий час їм сказали не згадувати Україну на камеру.

– Після цього нам перший і востаннє запропонували зняти програму в Криму. Тоді за це хотіли дати по 1 млн рублів (440 тис. грн), але ми відмовилися. Ти на багато вчинків знаходиш собі виправдання. Я тоді був без грошей, а проєкт був цікавим – побачити світ для мене було суперовою пропозицією, – заявив Дантес в одному з розважальних шоу.

Саме тоді Володимир зрозумів, що знімання на російському ТБ – не для нього.

Взимку Дантес розповів, чому не перекладає свої пісні українською мовою. Музикант зізнався, що в нього це не виходить, а робити негарно він не хоче. Утім, співак не проти це зробити, якщо хтось допоможе реалізувати цю ідею грамотно.