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Откровенный и дерзкий: Дантес презентовал клип на песню Грустные танцы

21 октября 2021, 12:30 Каріна Зуєва
Володимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес презентовал клип на песню Грустные танцы.

В видеоролике артист якобы выступает в кафе для азиатской публики. В клипе Дантес предстал в необычном и дерзком образе, некоторые поклонники его даже сравнили с солистом итальянской группы Maneskin Дамианом Давидом.

Концовка ролика весьма неожиданная — певец лег на разделочный стол перед поварами, после чего были брызги крови.

По словам артиста, каждый может расценивать его новую работу так, как хочет, однако ему захотелось чего-то необычного.

— Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное — внутренний посыл и энергия. Мне хочется быть откровенным и дерзить в свои 33, — отметил Владимир.

Поклонникам Дантеса понравился его новый клип и образ. Они отметили, что музыка — это без сомнений его.

  • Нежность и мужественность в одном флаконе.
  • Не останавливайся. Музыка — это твое.
  • Какой молодец, не останавливайся!
  • Эстетический оргазм. Стильно, красиво, атмосферно.
  • Великолепная работа!
  • Подумала, что это солист Maneskin.
  • На Maneskin похож.
  • Чего не на итальянском?
  • Песня огонь! На повторе.
  • Клип классный, особенно концовка, — пишут пользователи сети.

Однако исполнитель сказал, что ничей образ не копировал, кроме своего. И прикрепил в пример фото, на котором ему 22 года.

Володимир Дантес

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Фото: Владимир Дантес

Теги
Володимир Дантес , Новий кліп , прем'єра
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