Украинский певец Владимир Дантес презентовал клип на песню Грустные танцы.

В видеоролике артист якобы выступает в кафе для азиатской публики. В клипе Дантес предстал в необычном и дерзком образе, некоторые поклонники его даже сравнили с солистом итальянской группы Maneskin Дамианом Давидом.

Концовка ролика весьма неожиданная — певец лег на разделочный стол перед поварами, после чего были брызги крови.

По словам артиста, каждый может расценивать его новую работу так, как хочет, однако ему захотелось чего-то необычного.

— Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное — внутренний посыл и энергия. Мне хочется быть откровенным и дерзить в свои 33, — отметил Владимир.

Поклонникам Дантеса понравился его новый клип и образ. Они отметили, что музыка — это без сомнений его.

Нежность и мужественность в одном флаконе.

Не останавливайся. Музыка — это твое.

Какой молодец, не останавливайся!

Эстетический оргазм. Стильно, красиво, атмосферно.

Великолепная работа!

Подумала, что это солист Maneskin.

На Maneskin похож.

Чего не на итальянском?

Песня огонь! На повторе.

Клип классный, особенно концовка, — пишут пользователи сети.

Однако исполнитель сказал, что ничей образ не копировал, кроме своего. И прикрепил в пример фото, на котором ему 22 года.

Фото: Владимир Дантес