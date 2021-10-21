Украинский певец Владимир Дантес презентовал клип на песню Грустные танцы.
В видеоролике артист якобы выступает в кафе для азиатской публики. В клипе Дантес предстал в необычном и дерзком образе, некоторые поклонники его даже сравнили с солистом итальянской группы Maneskin Дамианом Давидом.
Концовка ролика весьма неожиданная — певец лег на разделочный стол перед поварами, после чего были брызги крови.
По словам артиста, каждый может расценивать его новую работу так, как хочет, однако ему захотелось чего-то необычного.
— Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное — внутренний посыл и энергия. Мне хочется быть откровенным и дерзить в свои 33, — отметил Владимир.
Поклонникам Дантеса понравился его новый клип и образ. Они отметили, что музыка — это без сомнений его.
- Нежность и мужественность в одном флаконе.
- Не останавливайся. Музыка — это твое.
- Какой молодец, не останавливайся!
- Эстетический оргазм. Стильно, красиво, атмосферно.
- Великолепная работа!
- Подумала, что это солист Maneskin.
- На Maneskin похож.
- Чего не на итальянском?
- Песня огонь! На повторе.
- Клип классный, особенно концовка, — пишут пользователи сети.
Однако исполнитель сказал, что ничей образ не копировал, кроме своего. И прикрепил в пример фото, на котором ему 22 года.
Фото: Владимир Дантес