Російська акторка Марія Машкова отримала американське громадянство та відмовилася від свого ім’я по батькові.
Дочка путініста Машкова відмовилася від ім’я по батькові
Про зміни у своєму житті Машкова розповіла на особистій сторінці в Instagram.
Так, акторка пофарбувалася у блондинку та офіційно стала громадянкою США. Також Машкова змінила ім’я.
– Змінила ім’я (раніше була Марія Володимирівна Машкова), відтепер – нова людина Маша Машкова, – написала вона.
Крім того, незабаром у Машкової відбудеться дебют в американському серіалі та кіно. Зараз акторка дуже нервує.
Зазначимо, що батько акторки Володимир Машков підтримує криваву політику Кремля та війну в Україні.
У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру пропагандисту Машкову, який закликав до знищення нашої держави.
Сама ж Марія стала на бік України. Машков неодноразово закликав дочку повернутися в Росію і працювати там, однак акторка обрала інший шлях.
Фото: Маша Машкова