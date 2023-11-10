Російська акторка Марія Машкова отримала американське громадянство та відмовилася від свого ім’я по батькові.

Дочка путініста Машкова відмовилася від ім’я по батькові

Про зміни у своєму житті Машкова розповіла на особистій сторінці в Instagram.

Так, акторка пофарбувалася у блондинку та офіційно стала громадянкою США. Також Машкова змінила ім’я.

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– Змінила ім’я (раніше була Марія Володимирівна Машкова), відтепер – нова людина Маша Машкова, – написала вона.

Крім того, незабаром у Машкової відбудеться дебют в американському серіалі та кіно. Зараз акторка дуже нервує.

Зазначимо, що батько акторки Володимир Машков підтримує криваву політику Кремля та війну в Україні.

У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру пропагандисту Машкову, який закликав до знищення нашої держави.

Сама ж Марія стала на бік України. Машков неодноразово закликав дочку повернутися в Росію і працювати там, однак акторка обрала інший шлях.

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Фото: Маша Машкова