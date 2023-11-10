Российская актриса Мария Машкова получила американское гражданство и отказалась от своего отчества.

Дочь путиниста Машкова отказалась от отчества

Об изменениях в своей жизни Машкова рассказала на личной странице в Instagram.

Так, актриса покрасилась в блондинку и официально стала гражданкой США. Также Машкова сменила имя.

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— Сменила имя (раньше была Мария Владимировна Машкова), отныне — новый человек Маша Машкова, — написала она.

Кроме того, скоро у Машковой состоится дебют в американском сериале и кино. Сейчас актриса очень нервничает.

Отметим, что отец актрисы Владимир Машков поддерживает кровавую политику Кремля и войну в Украине.

В мае 2023 года СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Машкову, который призывал к уничтожению нашего государства.

Сама же Мария стала на сторону Украины. Машков неоднократно призывал дочь вернуться в Россию и работать там, однако актриса выбрала другой путь.

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Фото: Маша Машкова