Гуморист Володимир Жогло вперше розповів, що його син Остап має розлад аутистичного спектра. Шоумен уточнив, що діагноз “аутизм” лікарі малюку ще не поставили – чекають, коли йому виповниться чотири роки, а це станеться в жовтні.

Володимир Жогло про особливості поведінки сина

Комік поділився, що вперше маркери аутизму в хлопчика проявилися в півтора року. Серед них він назвав відсутність вказівного жесту, ігнорування іграшок та механізмів, зосередженість на одному предметі, відсутність відгуку на імʼя та реакції на різкі звуки.

Водночас, Володимир не квапиться виголошувати діагноз раніше того часу, коли його підтвердять фахівці.

Зараз дивляться

– До чотирьох років можуть бути якісь зміни в психіці в дитини. Я не хочу, щоби нам ставили діагноз раніше, бо потім, знаєте, які є люди. Люди є дуже цинічні, і мені байдуже, а моїй дружині буде неприємно, якщо будуть казати: “Ага, зробив дитині інвалідність!”. Люди різне пишуть, люди різне думають, – пояснив Жогло.

Він додав, що кількість людей, зокрема дітей, з аутизмом стає більшою, оскільки зараз батьки частіше звертаються до лікарів. До того ж доступ до інформації тепер теж вільніший.

Володимир Жогло про заняття із сином

Шоумен зауважив, що і його дружина Ірина, і він займаються із сином та дають одне одному відпочити. Коли Володимиру треба на гастролі або виступи, мати повністю присвячує себе Остапу, потім батько приходить на зміну й бере дитину на себе.

Володимир Жогло розповів, що вони водять сина до центру розвитку у Львові, а вдома продовжують заняття.

– Кожного разу фахівці, які займаються з дитиною, кажуть, чим вони зараз займаються з дитиною. І мені дуже зручно, оскільки багато речей, які в них є і які вони використовують для того, щоби дитина розвивалася, для ігор, є в мене вдома. Відповідно ми підлаштовуємося, – поділився комік.

Володимир зазначив, що його син поводить себе не агресивно, а навпаки дуже спокійно та приязно налаштований до оточення.

Хоч зараз усі думки батьків зосереджені навколо Остапа, шоумен не виключає поповнення в родині в майбутньому, але не раніше, ніж син заговорить.

Фото: скрин з інтервʼю