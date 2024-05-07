Юморист Владимир Жогло впервые рассказал, что его сын Остап имеет расстройство аутистического спектра. Шоумен уточнил, что диагноз “аутизм” врачи малышу еще не поставили — ждут, когда ему исполнится четыре года, а это произойдет в октябре.

Владимир Жогло об особенностях поведения сына

Комик поделился, что впервые маркеры аутизма у мальчика проявились в полтора года. Среди них он назвал отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, сосредоточенность на одном предмете, отсутствие отклика на имя и реакции на резкие звуки.

Вместе с тем, Владимир не торопится оглашать диагноз раньше того времени, когда его подтвердят специалисты.

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— До четырех лет могут быть какие-то изменения в психике у ребенка. Я не хочу, чтобы нам ставили диагноз раньше, потому что потом, знаете, какие есть люди. Люди очень циничные, и мне все равно, а моей жене будет неприятно, если будут говорить: «Ага, сделал ребенку инвалидность!». Люди разное пишут, люди разное думают, — пояснил Жогло.

Он добавил, что количество людей, в частности детей, с аутизмом становится больше, поскольку сейчас родители чаще обращаются к врачам. К тому же доступ к информации теперь тоже свободнее.

Владимир Жогло о занятиях с сыном

Шоумен отметил, что и его жена Ирина, и он занимаются с сыном и дают друг другу отдохнуть. Когда Владимиру надо на гастроли или выступления, мать полностью посвящает себя Остапу, потом отец приходит на смену и берет ребенка на себя.

Владимир Жогло рассказал, что они водят сына в центр развития во Львове, а дома продолжают занятия.

— Каждый раз специалисты, которые занимаются с ребенком, говорят, чем они сейчас занимаются с ребенком. И мне очень удобно, поскольку многие вещи, которые у них есть и которые они используют для того, чтобы ребенок развивался, для игр, есть у меня дома. Соответственно мы подстраиваемся, — поделился комик.

Владимир отметил, что его сын ведет себя не агрессивно, а наоборот очень спокойно и дружелюбно настроен к окружающим.

Хоть сейчас все мысли родителей сосредоточены вокруг Остапа, шоумен не исключает пополнения в семье в будущем, но не раньше, чем сын заговорит.

Фото: скрин из интервью