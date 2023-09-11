Голливудского актера Арнольда Шварценеггера срочно прооперировали после травмы локтя. Артист появился на снимках после больницы с гипсом на правой руке. Впрочем, выглядел он очень даже активным и веселым.

Так, операция понадобилась после повреждения нерва на локте. Предположительно, неприятный случай произошел в зале, где Арнольд был за несколько часов до операции.

Инсайдеры, приближенные к Шварценеггеру, заявили, что сейчас культуристу намного лучше — операция прошла успешно.

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Напомним, что за последние годы 76-летний актер сталкивается с проблемами со здоровьем. К примеру, в 2018 году он перенес серьезную операцию на сердце. Все было серьезнее, чем многие предполагали.

Ранее Шварценеггер признался, что с детства страдает неизлечимым заболеванием. Речь идет о дислексии — проблемах с чтением. Артист признался, что у него из-за этого были даже проблемы в школе, где его били линейкой из-за плохого чтения.

Арнольду приходилось даже по несколько месяцев перечитывать сценарий, чтобы не забывать свои фразы во время съемок.