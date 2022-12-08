Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Відповіді на запитання про особисте життя: Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін заспівали разом

8 Грудня 2022, 12:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) презентувала пісню Щоб не було разом зі своїм коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

У композиції, до якої артистка також представила лірик-відео, відповіді на всі запитання щодо особистого життя.

Зараз дивляться

Надя каже, 2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для них із Мішею кращими ліками в цей складний час стали їхні почуття та музика.

– Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного, – додає співачка.

Нагадаємо, після розлучення зі співаком Володимиром Дантесом Надя Дорофєєва підтвердила роман із Михайлом Кацуріним.

Варто зазначити, що протягом довгого часу їхні сім’ї товаришували, проводили час разом та подорожували.

Наразі Дантес разом із ексдружиною Кацуріна, дизайнеркою Дашею.

Читайте також:
Надя ДорофееваНе проти дітей: Надя Дорофєєва відповіла на запитання про вагітність

Теги
Міша Кацурін Надя Дорофєєва Пісня
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь