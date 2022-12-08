Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) презентувала пісню Щоб не було разом зі своїм коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

У композиції, до якої артистка також представила лірик-відео, відповіді на всі запитання щодо особистого життя.

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Надя каже, 2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для них із Мішею кращими ліками в цей складний час стали їхні почуття та музика.

– Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного, – додає співачка.

Нагадаємо, після розлучення зі співаком Володимиром Дантесом Надя Дорофєєва підтвердила роман із Михайлом Кацуріним.

Варто зазначити, що протягом довгого часу їхні сім’ї товаришували, проводили час разом та подорожували.

Наразі Дантес разом із ексдружиною Кацуріна, дизайнеркою Дашею.