Співачка Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і відповіла на запитання щодо вагітності.

Артистка вирішила відверто поговорити з підписниками і влаштувала в Instagram-stories рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось поцікавився, чи не вагітна Надя, оскільки шанувальники давно цього чекають і намагаються розглянути цікаве положення у 32-річної виконавиці.

Однак Дорофєєва запевнила, що не вагітна, на підтвердження до цього вона прикріпила фото, на якому показала плоский живіт. Також артистка зазначила, що не проти дітей, а значить – в майбутньому розглядає можливість стати мамою.

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Розсекретила Надя і свою вагу – 49 кілограмів.

Ще будучи в шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом, Дорофєєва говорила, що хоче усвідомлено підійти до питання дітей і за власним бажанням. Також вона запевнила, що кар’єра цьому не перешкода.

Нагадаємо, зараз Надя у стосунках із ресторатором Михайлом Кацуріним. Саме до нього виконавиця пішла від Дантеса.

У Кацуріна двоє дітей від попереднього шлюбу.