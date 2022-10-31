Співачка Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і відповіла на запитання щодо вагітності.
Артистка вирішила відверто поговорити з підписниками і влаштувала в Instagram-stories рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось поцікавився, чи не вагітна Надя, оскільки шанувальники давно цього чекають і намагаються розглянути цікаве положення у 32-річної виконавиці.
Однак Дорофєєва запевнила, що не вагітна, на підтвердження до цього вона прикріпила фото, на якому показала плоский живіт. Також артистка зазначила, що не проти дітей, а значить – в майбутньому розглядає можливість стати мамою.
Розсекретила Надя і свою вагу – 49 кілограмів.
Ще будучи в шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом, Дорофєєва говорила, що хоче усвідомлено підійти до питання дітей і за власним бажанням. Також вона запевнила, що кар’єра цьому не перешкода.
Нагадаємо, зараз Надя у стосунках із ресторатором Михайлом Кацуріним. Саме до нього виконавиця пішла від Дантеса.
У Кацуріна двоє дітей від попереднього шлюбу.