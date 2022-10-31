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Не проти дітей: Надя Дорофєєва відповіла на запитання про вагітність

31 Жовтня 2022, 12:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева

Співачка Надя Дорофєєва розсекретила свою вагу і відповіла на запитання щодо вагітності.

Артистка вирішила відверто поговорити з підписниками і влаштувала в Instagram-stories рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось поцікавився, чи не вагітна Надя, оскільки шанувальники давно цього чекають і намагаються розглянути цікаве положення у 32-річної виконавиці.

Однак Дорофєєва запевнила, що не вагітна, на підтвердження до цього вона прикріпила фото, на якому показала плоский живіт. Також артистка зазначила, що не проти дітей, а значить – в майбутньому розглядає можливість стати мамою.

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Розсекретила Надя і свою вагу – 49 кілограмів.

Ще будучи в шлюбі зі співаком Володимиром Дантесом, Дорофєєва говорила, що хоче усвідомлено підійти до питання дітей і за власним бажанням. Також вона запевнила, що кар’єра цьому не перешкода.

Нагадаємо, зараз Надя у стосунках із ресторатором Михайлом Кацуріним. Саме до нього виконавиця пішла від Дантеса.

У Кацуріна двоє дітей від попереднього шлюбу.

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