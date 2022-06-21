Надя Дорофеева подтвердила отношения с Мишей Кацуриным — многочисленные слухи подтвердились. Пользователи сети активно обсуждают смелые заявления ресторатора и певицы, и у многих новость вызвала противоречивые эмоции, ведь Надя рассталась ради этого с Дантесом, а Миша — со своей женой Дашей, с которой воспитывал двоих детей.

Обе семьи тесно дружили — они вчетвером часто путешествовали миром и отдыхали. Похоже, между парами были не только дружеские отношения, но и романтические.

После заявлений о романе в Instagram, Михаил и Надя ограничили возможность комментирования последних публикаций, дабы не нарваться на осуждение. Однако пользователи подстроились под ситуацию, и начали выражать свое мнение под другими фотографии ресторатора и певицы.

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Многие не оценили дружбу семьями — не все истории имеют счастливый конец:

Вот вам и дружить семьями…

Фууу…увел жену из семьи. Не только Дорофеевой пишут что увела мужа!

Некоторые и вовсе посочувствовали Дантесу и Даше — бывшая жена Михаила осталась с двумя детьми:

Молодцы, конечно, но деток и жену жалко, так нравилась ваша пара, ваша семья…

Какой трэш. Интересная реакция бывшей жены и матери детей.

Мерзость. Они заслуживают друг друга. Дантесу желаю счастья и порядочную хорошую жену.

Есть и те, кто винит во всем Кацурина:

Такое на голову не налазит. Я в шоке.. не было бы вас, то и пара Дантеса и Дорофеевой была бы вместе.

Это разве нормально?

Новый избранник Дорофеевой Михаил Кацурин — ресторатор, бывший совладелец клубов Зеленый театр и Атлас. Будучи еще с Дашей, они открыли несколько модных заведений в Киеве — Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет.