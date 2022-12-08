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Ответы на вопросы о личной жизни: Надя Дорофеева и Михаил Кацурин спели вместе

8 декабря 2022, 12:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) презентовала песню Щоб не було вместе со своим возлюбленным, ресторатором Михаилом Кацуриным.

В композиции, к которой артистка также представила лирик-видео, ответы на все вопросы о личной жизни.

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Надя говорит, 2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для них с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали их чувства и музыка.

— Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга, — добавляет певица.

Напомним, после развода с певцом Владимиром Дантесом Надя Дорофеева подтвердила роман с Михаилом Кацуриным.

Стоит отметить, что в течение долгого времени их семьи дружили, проводили время вместе и путешествовали.

Сейчас Дантес вместе с экс-женой Кацурина, дизайнером Дашей.

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