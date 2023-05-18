Українська співачка Христина Соловій публічно прокоментувала чутки про роман із письменником, поетом і волонтером Сергієм Жаданом.

Під час ефіру на радіо Львівська хвиля ведучий прямо запитав у співачки, що в неї із Жаданом.

Соловій витримала паузу і зрештою різко відповіла, що тему особистого життя коментувати не хоче.

– Відповідаю вам і всім, хто цікавиться. Дуже мені приємно, що є увага не лише до моєї творчості, а й до особистого життя. Але я буду дуже вдячна, якщо ви залишите його для мене. Я ніколи не говорила про своє особисте життя і не збираюся. Із Жаданом у нас буде виступ. Це концерт, присвячений виходу його книжки Птах. І там зберуться дуже шановні люди, – зауважила Христина Соловій.

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Що відомо про роман Христини Соловій і Сергія Жадана

Чутки про роман Соловій і Жадана з’явилися на початку травня, коли пару спіймали за романтичною прогулянкою в парку. Згодом стало відомо, що у квітні Жадан подав на розлучення із дружиною після 14 років шлюбу.

Масла у вогонь підлив палкий поцілунок Христини Соловій та Сергія Жадана в новому кліпі співачки Юність. Тоді бурхливі обговорення підняли кліп на 13 позицію трендів українського YouTube за добу.

Блогер Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела стверджує, що роман Соловій і Жадана триває понад рік, а познайомив їх Святослав Вакарчук. Жадан нібито не планував розлучатися, але пішов на такий крок, коли про стосунки з Христиною дізналася дружина.