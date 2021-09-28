Українська співачка Мішель Андраде прикрасила новий випуск чоловічого журналу PlayBoy Ukraine.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася серією відвертих фото. Для еротичної фотосесії Андраде обрала чорні шкіряні штани та куртку.

Співачка продемонструвала свою фігуру та груди, прикривши їх наклейками.

Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям та яскравим макіяжем з акцентом на очі та губи.

– Чому б у вівторок не влаштувати трохи пожежі? Обожнюю цю фотосесію! Обожнюю дівчат, з якими пощастило попрацювати, дівчатка, ви вогонь! І так, це для PlayBoy, – написала Мішель Андраде.

Шанувальники прийшли у захват від пікантних фото Мішель Андраде.

Дехто зазначив, що не очікував побачити співачку у такій відвертій фотосесії.

Вогонь!

Мішель, це пожежа!

Гарні фото.

Шикарно!

Вааау, Мішель!

Подоросліша, що тут скажеш!?

Богиня!

Бомба, ракета, – пишуть у коментарях.

Нещодавно на обкладинці російського PlayBoy з’явилася співачка Maruv. Вона на сторінках глянцю постала в образі фехтувальниці.

У кадрі Maruv позувала у латексному комбінезоні зі шнурівкою, який ледве прикривала її інтимні місця. До грудей співачка притискала рапіру

За зйомки відповідала українська команда: вбрання для зірки обирала стиліст Яна Чаплига, а фото робила Олена Гелета.

Фото: Мішель Андраде