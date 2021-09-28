Украинская певица Мишель Андраде украсила новый выпуск мужского журнала PlayBoy Ukraine.
На личной странице в Instagram звезда поделилась серией откровенных фото. Для эротической фотосессии Андраде выбрала черные кожаные штаны и куртку.
Певица продемонстрировала свою фигуру и грудь, прикрыв их наклейками.
Свой образ она дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза и губы.
— Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию! Обожаю девушек, с которыми посчастливилось поработать, девочки, вы огонь! И да, это для PlayBoy, — написала Мишель Андраде.
Поклонники пришли в восторг от пикантных фото Мишель Андраде.
Некоторые отметили, что не ожидали увидеть певицу в такой откровенной фотосессии.
- Огонь!
- Мишель, это пожар!
- Красивые фото.
- Шикарно!
- Вааау, Мишель!
- Повзрослела, что тут скажешь !?
- Богиня!
- Бомба, ракета, — пишут в комментариях.
Недавно на обложке российского PlayBoy появилась певица Maruv. Она на страницах глянца предстала в образе фехтовальщицы.
В кадре Maruv позировала в латексном комбинезоне со шнуровкой, который едва прикрывал ее интимные места. К груди певица прижимала рапиру
За съемки отвечала украинская команда: наряды для звезды выбирала стилист Яна Чаплыга, а фото делала Елена Гелета.
Фото: Мишель Андраде