Украинская певица Мишель Андраде украсила новый выпуск мужского журнала PlayBoy Ukraine.

На личной странице в Instagram звезда поделилась серией откровенных фото. Для эротической фотосессии Андраде выбрала черные кожаные штаны и куртку.

Певица продемонстрировала свою фигуру и грудь, прикрыв их наклейками.

Свой образ она дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза и губы.

— Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию! Обожаю девушек, с которыми посчастливилось поработать, девочки, вы огонь! И да, это для PlayBoy, — написала Мишель Андраде.

Поклонники пришли в восторг от пикантных фото Мишель Андраде.

Некоторые отметили, что не ожидали увидеть певицу в такой откровенной фотосессии.

Огонь!

Мишель, это пожар!

Красивые фото.

Шикарно!

Вааау, Мишель!

Повзрослела, что тут скажешь !?

Богиня!

Бомба, ракета, — пишут в комментариях.

Недавно на обложке российского PlayBoy появилась певица Maruv. Она на страницах глянца предстала в образе фехтовальщицы.

В кадре Maruv позировала в латексном комбинезоне со шнуровкой, который едва прикрывал ее интимные места. К груди певица прижимала рапиру

За съемки отвечала украинская команда: наряды для звезды выбирала стилист Яна Чаплыга, а фото делала Елена Гелета.

Фото: Мишель Андраде