Українська співачка Maruv (справжнє ім’я – Анна Корсун) з’явилася на обкладинці російської версії чоловічого журналу PlayBoy.

Артистка постала в образі фехтувальниці. У кадрі Maruv позує у латексному комбінезоні зі шнурівкою, який ледве прикриває її інтимні місця. До грудей співачка притискає рапіру.

– Attention! Невеликий сюрпрайз! Марув Борисівна на обкладинці Playboy, – написала співачка.

За зйомки відповідала українська команда: вбрання для зірки обирала стиліст Яна Чаплига, а фото робила Олена Гелета.

Осінній номер PlayBoy присвячений музиці і спорту. У редакції глянцю зазначили, що Maruv розкаже “про життя на вістрі клинка, красу геометрії, рольові ігри та про те, як зустріти кохання у стриптиз-клубі”.

Шанувальники Maruv оцінили чергову відверту фотосесію зірки та закидали її компліментами у коментарях.

Це нереально круто!

Аня, ти просто бомба!

Вау! Ти занадто ідеальна.

Маєш божественний вигляд.

Дуже неочікувано!

Найкраща обкладинка PlayBoy, – пишуть у мережі.

Нещодавно Maruv виступила в Москві на музичному фестивалі Жара. Артистка виконала пісню Siren Song, початок якої прозвучав українською мовою.

Виконавиця вийшла на сцену в звичному для себе відвертому образі. Верх сценічного вбрання імітував голі груди, соски яких пофарбовані в чорний колір. Підписники співачки оцінили її виступ, зазначивши україномовний відрізок.