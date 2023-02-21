Американська співачка Мадонна показала своє обличчя після зникнення набряків. Після операції артистка візуально помолодшала, і тепер готова знову тішити шанувальників.

– Подивіться, яка я мила тепер, коли набряки після операції спали. Лол, – заявила співачка у Twitter.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol ???? pic.twitter.com/jd8hQyi2Az — Madonna (@Madonna) February 20, 2023 Зараз дивляться

Так, вона поділилася знімком, де позує у чорній сорочці та кепці на камеру. На її обличчі усмішка, а волосся вона заплела у маленькі кіски.

Цією публікацією вона хотіла змусити хейтерів замовкнути – поява Мадонни на Греммі 2023 року викликала подив у суспільства – її обличчя виглядало зовсім інакше. Артистка з’явилася на сцені церемонії, щоб представити Кім Петрас — першу трансжінку, яка виступила на шоу та отримала Греммі, а також Сема Сміта для виконання пісні Unholy.

Тоді співачка звинуватила хейтерів у обговоренні її зовнішнього вигляду, а не музичних заслуг артистів. А потім додала, що фото було невдалим. Також Мадонна не збирається вибачатися за те, як виглядає і як одягається, а ЗМІ принижували її від початку кар’єри, проте вона сприймає це як випробування.

На початку 2023 року компанія Universal Pictures скасувала фільм-біографію про Мадонну – все через її витівки в соцмережах, де вона позує у відвертих вбраннях, або ж зовсім оголеною.