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Фото Персони

Ответ хейтерам: Мадонна показала, как выглядит без отеков после операции

21 февраля 2023, 10:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Depositphotos

Американская певица Мадонна показала свое лицо после исчезновения отеков. После операции артистка визуально помолодела, и теперь готова снова радовать поклонников.

— Посмотрите, какая я милая теперь, когда отеки после операции спали. Лол, — заявила певица в Twitter.

Так, она поделилась снимком, где позирует в черной рубашке и кепке на камеру. На ее лице улыбка, а волосы она заплела в маленькие косички.

Этой публикацией она хотела заставить хейтеров замолчать — появление Мадонны на Грэмми 2023 вызвало недоумение у общества — ее лицо выглядело совершенно иначе. Артистка появилась на сцене церемонии, чтобы представить Ким Петрас — первую трансженщину, выступившую на шоу и получившую Грэмми, а также Сэма Смита для исполнения песни Unholy.

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Тогда певица обвинила хейтеров в обсуждении ее внешнего вида, а не музыкальных заслуг артистов. А затем добавила, что фото было неудачным. Также Мадонна не собирается извиняться за то, как выглядит и как одевается, а СМИ унижали ее с самого начала карьеры, однако она воспринимает это как испытание.

В начале 2023 года компания Universal Pictures отменила фильм-биографию о Мадонне — все из-за ее выходок в соцсетях, где она позирует в откровенных нарядах, или же вовсе обнаженной.

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