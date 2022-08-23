Всесвітньо відомий актор Ендрю Гарфілд розповів про утримання від сексу та їжі, щоб підготуватися до ролі священика-єзуїта 17 століття у фільмі 2016 року Мовчання. Артист заявив, що дотримувався суворого посту заради першокласної гри.

– Щодня я виконував купу духовних практик, я створював нові ритуали, я дотримувався целібату протягом шести місяців і багато постив, – зізнався актор.

Ендрю додав, що це було дуже круто, хоча довелося буквально морити себе сексом та їжею. Актор провів рік, навчаючись у письменника-єзуїта отця Джеймса Мартіна, якого він називав своїм другом та духовним наставником.

Мартін допоміг йому дізнатися більше про католицизм, і навіть навчив вправ, щоб підготуватися до участі в історичній драмі.

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Щоправда, після такого експерименту він вирішив тимчасово відпочити від Голлівуду, щоб знову повернутись до нормального життя.

Ендрю не тільки бере на себе незвичайні ролі, а й веде подвійне життя – через знімання у новому фільмі про Людину-Павука Гарфілду довелося брехати навіть близьким. Емма Стоун намагалася розпитати його про фільм, але актор зміг приховати правду, щоб під час прем’єри здивувати фанатів.