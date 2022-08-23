Всемирно известный актер Эндрю Гарфилд рассказал о воздержании от секса и еды, чтобы подготовиться к роли священника-иезуита 17-го века в фильме 2016 года Молчание. Артист заявил, что придерживался строго поста ради первоклассной игры.

— Каждый день я выполнял кучу духовных практик, я создавал новые ритуалы, я соблюдал целибат в течение шести месяцев и много постился, — признался актер.

Эндрю добавил, что это было очень круто, хотя пришлось буквально морить себя сексом и едой. Актер провел год, обучаясь у писателя-иезуита отца Джеймса Мартина, которого он называл своим другом и духовным наставником.

Мартин помог ему узнать больше о католицизме, и даже научил упражнениям, чтобы подготовиться к роли в исторической драме.

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Правда, после такого эксперимента он решил временно отдохнуть от Голливуда, чтобы снова вернуться к нормальной жизни.

Эндрю не только берет на себя необычные роли, но и ведет двойную жизнь — из-за съемок в новом фильме о Человеке-Пауке Гарфилду пришлось врать даже близким. Эмма Стоун пыталась расспросить его о фильме, но актер смог утаить правду, чтобы во время премьеры удивить фанатов.