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Отказалась от родины: София Стужук не планирует возвращаться в Украину

14 ноября 2022, 15:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Софія Стужук

Скандальная блогерша София Стужук не планирует возвращаться в Украину. Об этом она заявила в Instagram.

На вопрос, хотела бы вернуться в Украину, блогерша ответила, что идет новым путем.

Стужук

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— Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново, — заявила София.

Стужук добавила, что планов возвращаться в родную для себя страну у нее нет, и она идет дальше, новым путем.

Напомним, что это уже не первый раз, когда блогерша привлекает к себе внимание скандальными заявлениями. С 24 февраля Стужук молчала о войне, которую развязала Россия и убивала мирных украинцев. В конце февраля она убежала к своему парню в Ригу, и о войне рассказала лишь на 68 день войны. Тогда София заявила, что не говорила раньше на эту тему из-за блокировки в Instagram и психологического состояния.

Стужук также нашла оправдания ракетным обстрелам Украины, которые начались с 10 октября и ежедневно поражают объекты энергетической инфраструктуры нашей страны. По мнению блогера, виноваты именно украинцы. Instagram. В Stories Софии появилась публикация о том, что ракетный обстрел случился из-за реакции украинцев на взрывы на Крымском мосту.

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Війна в Україні София Стужук
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