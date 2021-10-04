Українська співачка Тіна Кароль опублікувала серію відвертих знімків і заінтригувала анонсом нового альбому. Вона написала про його вихід під фото.

Виконавиця постала в кадрі у в’язаній напівпрозорій сукні, з-під якої було видно силует її фігури.

– Невичерпне джерело натхнення – наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? – запитала Тіна Кароль у підписників.

Крім того, співачка додала кілька рядків із нового альбому, щоб ще більше зацікавити фанатів.

– У тьмяному світлі фар. Поцілунок на фарт…, – написала вона в Instagram.

Підписники артистки були в захваті, засипали її компліментами та висловили надію, що новий альбом буде ліричним.

Дуже чекаю на колишню ліричну Тіну.

Чекаю ліричні пісні шалено.

Альбом буде ліричним, романтичним і відвертим.

Знаючи Тіну, можна чекати чого завгодно. Впевнена, новий альбом не залишить нікого байдужим, дуже чекаємо.

Ми вже відчуваємо цю магію.

Просто шок. Я вже люблю цей альбом. Просто до тремтіння в колінах.

Сподіваюся, буде лірика.

Новий альбом буде таким само прекрасним, як і ці кадри, – пишуть користувачі мережі.

Раніше Тіна Кароль назвала топ-3 країни для подорожей. Країною-лідером в її списку є Намібія. Далі – США і Сейшели.

Виконавиця зазначила, що інші країни їй теж подобаються, проте це ті, які вразили найбільше. Крім того, незабаром артистка планує експедицію в Ісландію.