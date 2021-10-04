Українська співачка Тіна Кароль опублікувала серію відвертих знімків і заінтригувала анонсом нового альбому. Вона написала про його вихід під фото.
Виконавиця постала в кадрі у в’язаній напівпрозорій сукні, з-під якої було видно силует її фігури.
– Невичерпне джерело натхнення – наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? – запитала Тіна Кароль у підписників.
Крім того, співачка додала кілька рядків із нового альбому, щоб ще більше зацікавити фанатів.
– У тьмяному світлі фар. Поцілунок на фарт…, – написала вона в Instagram.
Підписники артистки були в захваті, засипали її компліментами та висловили надію, що новий альбом буде ліричним.
- Дуже чекаю на колишню ліричну Тіну.
- Чекаю ліричні пісні шалено.
- Альбом буде ліричним, романтичним і відвертим.
- Знаючи Тіну, можна чекати чого завгодно. Впевнена, новий альбом не залишить нікого байдужим, дуже чекаємо.
- Ми вже відчуваємо цю магію.
- Просто шок. Я вже люблю цей альбом. Просто до тремтіння в колінах.
- Сподіваюся, буде лірика.
- Новий альбом буде таким само прекрасним, як і ці кадри, – пишуть користувачі мережі.
Раніше Тіна Кароль назвала топ-3 країни для подорожей. Країною-лідером в її списку є Намібія. Далі – США і Сейшели.
Виконавиця зазначила, що інші країни їй теж подобаються, проте це ті, які вразили найбільше. Крім того, незабаром артистка планує експедицію в Ісландію.