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Відчуваємо магію: Тіна Кароль в напівпрозорій сукні заінтригувала виходом альбому

4 Жовтня 2021, 10:51 Каріна Зуєва
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала серію відвертих знімків і заінтригувала анонсом нового альбому. Вона написала про його вихід під фото.

Виконавиця постала в кадрі у в’язаній напівпрозорій сукні, з-під якої було видно силует її фігури.

– Невичерпне джерело натхнення – наша взаємність. Ви готові до нового альбому? Який він буде, як думаєш? – запитала Тіна Кароль у підписників.

Крім того, співачка додала кілька рядків із нового альбому, щоб ще більше зацікавити фанатів.

– У тьмяному світлі фар. Поцілунок на фарт…, – написала вона в Instagram.

Підписники артистки були в захваті, засипали її компліментами та висловили надію, що новий альбом буде ліричним.

  • Дуже чекаю на колишню ліричну Тіну.
  • Чекаю ліричні пісні шалено.
  • Альбом буде ліричним, романтичним і відвертим.
  • Знаючи Тіну, можна чекати чого завгодно. Впевнена, новий альбом не залишить нікого байдужим, дуже чекаємо.
  • Ми вже відчуваємо цю магію.
  • Просто шок. Я вже люблю цей альбом. Просто до тремтіння в колінах.
  • Сподіваюся, буде лірика.
  • Новий альбом буде таким само прекрасним, як і ці кадри, – пишуть користувачі мережі.
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Раніше Тіна Кароль назвала топ-3 країни для подорожей. Країною-лідером в її списку є Намібія. Далі – США і Сейшели.

Виконавиця зазначила, що інші країни їй теж подобаються, проте це ті, які вразили найбільше. Крім того, незабаром артистка планує експедицію в Ісландію.

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