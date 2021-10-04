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Чувствуем магию: Тина Кароль в полупрозрачном платье заинтриговала выходом альбома

4 октября 2021, 10:51 Каріна Зуєва
Тіна Кароль
Источник: Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль опубликовала серию откровенных снимков и заинтриговала анонсом нового альбома. Она написала о его выходе под фото.

Исполнительница появилась в кадре в вязаном полупрозрачном платье, из-под которого был виден силуэт ее фигуры.

— Неиссякаемый источник вдохновения — наша взаимность. Вы готовы к новому альбому ? Какой он будет, как думаешь? — спросила Тина Кароль у подписчиков.

Кроме того, певица добавила пару строк из нового альбома, чтобы еще больше заинтриговать фанатов.

— В тусклом свете фар. Поцелуй на фарт…, — написала она в Instagram.

Подписчики артистки пришли в восторг, засыпав ее комплиментами и выразив надежду, что новый альбом будет лирическим.

  • Очень жду прежнюю лиричную Тину.
  • Жду лирические песни безумно.
  • Альбом будет лирическим, романтическим и откровенным.
  • Зная Тину, можно ожидать чего угодно. Уверена, новый альбом не оставит никого равнодушным, очень ждем.
  • Мы уже чувствуем эту магию.
  • Просто шок. Я уже люблю этот альбом. Просто до дрожи в коленках.
  • Надеюсь, будет лирика.
  • Новый альбом будет таким же прекрасным, как и эти кадры, — пишут пользователи сети.
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Ранее Тина Кароль назвала топ-3 страны для путешествий. Страной-лидером в ее списке является Намибия.  Далее — США и Сейшелы.

Исполнительница отметила, что другие страны ей тоже нравятся, однако это те, которые поразили больше всего. Кроме того, вскоре артистка планирует экспедицию в Исландию.

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