Українська співачка Тіна Кароль назвала свої три найулюбленіші країни для подорожей.

На особистому YouTube-каналі зірка оприлюднила відео, де зізналася, що країною-лідером у її списку є Намібія.

Також своєю різноманітністю Тіну вразили США та Сейшели.

– Це ті країни, де я була і які я вам рекомендую. В інших країнах теж все прекрасно і круто. Але, очевидно, що вразили мене саме ці три країни. Мої враження різні: і хороші, і середні, і не дуже, – сказала Тіна.

Нещодавно Тіна Кароль відпочивала в Ісландії разом зі своїм 12-річним сином Веніаміном. Вони віддають перевагу активному відпочинку, тому і обрали нестандартний курорт для літньої відпустки.

Тіна разом із Веніаміном побачили відомі архітектурні пам’ятники, вулкан і застиглу лаву. Також вони просто насолоджувалися природою та компанією один одного.

Зараз Тіна рідко бачиться зі своїм сином, оскільки хлопчик навчається в одній з найпрестижніших шкіл Великої Британії – Repton Preparatory School.

Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Зірка платить за освіту хлопчика близько 1 млн грн за рік.

Нещодавно Тіна оприлюднила фото Веніаміна, на якому він позує у діловому костюмі, сорочці та краватці.

Перед хлопчиком видніється великий срібний кубок. Тіна зізналася, що син отримав його за досягнення у навчанні.