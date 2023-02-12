Актор Тарас Цимбалюк розкрив подробиці стосунків зі своєю новою дівчиною – Світланою Гаточкіною. В інтерв’ю з ведучим Григорієм Решетніком артист розповів про знайомство, початок стосунків та спільні погляди на життя.

– Наші мрії та плани збігаються багато в чому. І в житті, і в робочих моментах. Звичайно, хочеться сім’ї – я взагалі не бачу сенсу у стосунках без неї, – заявив Тарас.

Актор додав, що він зі Світланою познайомився через подругу в Instagram.

– Моя знайома прийшла на виступ, зробила відео сцени та опублікувала у мережу. Світлана на ролик відреагувала, та почалося спілкування. Найголовніше було на третій день – вона була в Польщі, і ми зв’язалися через WhatsApp. Ніхто нічого не очікував від дзвінка, але ми проговорили 4 години. При цьому ми один про одного мало що знали, – зізнався Цимбалюк.

Пара разом уже 5 місяців – спочатку вони взагалі не бачилися, а сама зустріч була незвичайною.

Зараз дивляться

– Ми до цього взагалі не бачилися. Так, я бачив фото, але в житті вона виглядає трохи інакше. Я коли узяв її за руку, у мене були переживання. Відчув себе хлопчиськом. До цього ми досить сміливо спілкувалися в мережі, а насправді це було трохи інакше. У цьому є свій шарм, – додав актор.

Вперше Цимбалюк підтвердив стосунки з Гаточкіною наприкінці грудня – про це багато хто здогадувався раніше, хоч Тарас і намагався приховати особистість своєї дівчини.