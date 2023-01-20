Актор Тарас Цимбалюк розповів, що йому прийшла повістка з ТЦК. Артист розкрив свою реакцію та подальші дії.

В інтерв’ю Славі Дьоміну він заявив, що після отримання повістки пішов у військкомат.

– Після цього я пройшов медогляд і все – стою в черзі, – заявив Тарас.

Актор шкодує, що сьогодні не має жодної військової кафедри та не служив у армії. Цимбалюк вважає, що де його навчать воювати – туди він і пішов би.

Зараз дивляться – Якщо бути відвертим, то до цього всього я не маю душі. Перераховувати вузькі сфери військової справи – у мене такого не було в думках. Звичайно, я маю страх, але не через армію – можуть відправити на передок. Людини, яка про це нічого не знає, – додав Тарас. Актор також порівняв акторство з військовою справою – до будь-якої сфери потрібно бути адаптованим до того, що відбувається. – Коли відправляють на передок людей, які сьогодні отримали повістку і за два тижні вони вже туди їдуть – це треш, – заявив артист. Нагадаємо, що наприкінці грудня Цимбалюк підтвердив свої стосунки зі Світланою Готочкіною. Артист опублікував декілька знімків. Читайте також: Постійно її хочеш. Закоханий Тарас Цимбалюк про почуття кохання

Джерело Люкс ФМ

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