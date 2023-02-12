Актер Тарас Цымбалюк раскрыл подробности отношений со своей новой девушкой — Светланой Гаточкиной. В интервью с ведущим Григорием Решетником артист рассказал о знакомстве, начале отношений и общих взглядах на жизнь.

— Наши мечты и планы совпадают во многом. И в жизни, и в рабочих моментах. Конечно, хочется семьи — я вообще не вижу смысла в отношениях без нее, — заявил Тарас.

Актер добавил, что он со Светланой познакомился через подругу в Instagram.

— Моя знакомая пришла на выступление, сделала видео сцены и опубликовала в сеть. Светлана на ролик отреагировала и завязалось общение. Самое главное было на 3 день — она была в Польше, и мы созвонились по WhatsApp. Никто ничего не ожидал от звонка, но мы проболтали 4 часа. При этом, мы друг о друге мало что знали, — признался Цымбалюк.

Пара вместе уже 5 месяцев, и первое время вообще не виделись, а сама встреча была необычной.

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— Мы до этого не виделись вообще. Да, я видел фото, но в жизни она выглядит немного иначе. Я когда взял ее за руку, у меня были переживания. Ощутил себя мальчишкой. До этого мы довольно смело общались в сети, а в реальности это было немного иначе. В этом есть свой шарм, — добавил актер.

Впервые Цымбалюк подтвердил отношения с Гаточкиной в конце декабря — об этом многие догадывались раньше, хоть Тарас и пытался скрыть личность своей девушки.