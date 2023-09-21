Уночі 21 вересня Росія здійснила ракетний обстріл по Україні – було випущено 43 ракети, які змусили багатьох українців ховатися в укритті. Черговий терористичний акт із боку РФ активно обговорюють у мережі, зокрема й знаменитості, які й самі шукали безпечне місце.

Як зірки сиділи в укриттях під час ракетного обстрілу – далі в матеріалі.

Хореограф Ілона Гвоздьова показала, як ховається зі своїм сином у підвалі. Зі знімків можна помітити, що в приміщенні досить холодно. Однак, син у цей час встигає погратися з літачком.

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– Ранок недобрий. Виснажена, розгнівана і налякана. Пішла спати, – коротко описала свої емоції Ілона.

Блогерка Аліна Шаманська розповіла, що наважилася спуститися в укриття – парковку під багатоповерховим будинком.

– Спустилася в укриття, і ви бережіть себе. Я вже просто змирилася, що я нічого не встигну з усього запланованого. Планувала зняти 12 подкастів за сьогодні. Якщо зроблю 6 – це буде просто шикарно, – заявила Аліна.

Дружина ведучого Григорія Решетніка Крістіна Решетнік показала, як провела обстріл на підземній стоянці в машині. Разом зі своїм сином вона не спала пів ночі.

– Хроніка цієї ночі – прокинулися, заснули, прокинулися, заснули, прокинулися в школу і знову тривога, – скаржиться Решетнік.

Фото: Шаманська