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От парковки до подвала: как украинские звезды пережили ракетный обстрел 21 сентября

21 сентября 2023, 11:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Шаманська і Решетнік
Источник: Григорий Решетник ГСЧС

Ночью 21 сентября Россия осуществила ракетный обстрел по Украине — было выпущено 43 ракеты, которые заставили многих украинцев прятаться в укрытии. Очередной террористический акт со стороны РФ активно обсуждают в сети, в том числе и знаменитости, которые и сами искали безопасное место.

Как звезды сидели в укрытиях во время ракетного обстрела — далее в материале.

Хореограф Илона Гвоздева показала, как прячется со своим сыном в подвале. По снимкам можно заметить, что в помещении достаточно холодно. Однако, сын в это время успевает поиграться с самолетиком.

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— Утро недоброе. Истощенная, разгневанная и напуганная. Пошла спать, — кратко описала свои эмоции Илона.

Ілона Гвоздьова

Фото: https://www.instagram.com/ilonagvozdeva

Блогерка Алина Шаманская рассказала, что решилась спуститься в укрытие — парковку под многоэтажным домом. 

— Спустилась в укрытие, и вы берегите себя. Я уже просто смирилась, что я ничего не успею из всего запланированного. Планировала снять 12 подкастов за сегодня. Если сделаю 6 — это будет просто шикарно, — заявила Алина.

Аліна Шаманська

Фото: https://www.instagram.com/shamankaa/

Жена ведущего Григория Решетника Кристина Решетник показала, как провела обстрел на подземной парковке в машине. Вместе со своим сыном она не спала пол ночи.

— Хроника этой ночи — проснулись, уснули, проснулись, уснули, проснулись в школу и снова  тревога, — жалуется Решетник.

Крістіна Решетнік

Фото: https://www.instagram.com/kristina_reshetnik/

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Фото: Шаманская

Теги
Ілона Гвоздьова Алина Шаманская Война в Украине Григорий Решетник
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