Ночью 21 сентября Россия осуществила ракетный обстрел по Украине — было выпущено 43 ракеты, которые заставили многих украинцев прятаться в укрытии. Очередной террористический акт со стороны РФ активно обсуждают в сети, в том числе и знаменитости, которые и сами искали безопасное место.

Как звезды сидели в укрытиях во время ракетного обстрела — далее в материале.

Хореограф Илона Гвоздева показала, как прячется со своим сыном в подвале. По снимкам можно заметить, что в помещении достаточно холодно. Однако, сын в это время успевает поиграться с самолетиком.

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— Утро недоброе. Истощенная, разгневанная и напуганная. Пошла спать, — кратко описала свои эмоции Илона.

Блогерка Алина Шаманская рассказала, что решилась спуститься в укрытие — парковку под многоэтажным домом.

— Спустилась в укрытие, и вы берегите себя. Я уже просто смирилась, что я ничего не успею из всего запланированного. Планировала снять 12 подкастов за сегодня. Если сделаю 6 — это будет просто шикарно, — заявила Алина.

Жена ведущего Григория Решетника Кристина Решетник показала, как провела обстрел на подземной парковке в машине. Вместе со своим сыном она не спала пол ночи.

— Хроника этой ночи — проснулись, уснули, проснулись, уснули, проснулись в школу и снова тревога, — жалуется Решетник.

Фото: Шаманская