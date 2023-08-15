Уранці 15 серпня Росія здійснила ракетний удар по Львову. Відомо про влучання в житлові будівлі – виникла пожежа та були пошкоджені автомобілі біля будинків. Багато хто активно обговорює черговий терористичний акт – на трагедію реагують і зірки.

Реакція зірок на ракетний удар по Львову – далі в матеріалі.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво заявив, що не має слів, адже тероризм з боку Росії триває.

– У мене немає слів. Кожна ніч як фільм жахів, – коротко прокоментував обстріл кулінар.

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька показала фото з місця події та нагадала, що Росія – це країна-терорист.

– Львів. Попадання в житлові будинки. Є жертви, – підписала фото Заріцька.

Ксенія Мішина також опублікувала знімок із будинком, у якому утворилася пожежа на тлі обстрілу.

Блогерка Даша Квіткова зізналася, що сподівається почути новину про відсутність жертв після обстрілу у Львові.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук звинуватив Росію в цинічному обстрілі цивільних будівель і вбивстві мирних людей. Він також показав розміри воронки, де впала ворожа ракета.

– Знову, знову вся Україна не спить. Знову і знову російський ворог скоює злочини. Підло, цинічно обстрілюючи дитячі садки, будинки, жорстоко забираючи життя. Але жодна їхня атака не зламає нас. Навпаки – зробить ще сильнішими. І ще більш наполегливими до нашої Перемоги! – заявив Вакарчук.

Нагадаємо, що раніше зірки відреагували на ракетний обстріл Кривого Рогу. Нагадати всьому світу про тероризм з боку Росії вирішили Дантес, Тіна Кароль, Наталя Могилевська, Андрій Бєдняков та інші.