Більшість людей майстерно володіють однією рукою – правою чи лівою. Але є й ті, хто здатен однаково виконувати завдання обома руками – таких людей називають амбідекстрами. Навіть у світі шоу-бізнесу є такі персони.

Зірки-амбідекстри, які володіють обома руками однаково – далі в матеріалі.

Адам Левін

Соліст і вокаліст гурту Maroon 5 Адам Левін здатен виконувати щоденні завдання як правою, так і лівою. Проте найчастіше артист працює правою рукою – це стосується і гри на гітарі.

Тілль Ліндеманн

Лідер гурту Rammstein нехай і не розповідав про своє унікальне вміння публічно, спостережливі фанати помітили прихований талант музиканта. Наприклад, на гітарі він грає правою рукою, а ось автографи для шанувальників роздає лівою. Уміння також йому допомогло з легкістю освоїти гру на кількох інструментах.

Ніколь Кідман

Голлівудська акторка Ніколь Кідман із самого дитинства була шульгою. Однак заради кар’єри їй довелося майстерно опанувати роботу обома руками – так у неї було більше шансів отримати заповітну роль.

Роберт Де Ніро

Ще один актор навчився однаково працювати обома руками – це Роберт Де Ніро. Відомо, що з дитинства він є шульгою, але в деяких фільмах пише правою рукою – довелося перевчитися заради додаткових можливостей у світі кіно.

Святослав Вакарчук

Серед наших знаменитостей теж є умільці на всі руки – Святослав Вакарчук в одному з інтерв’ю зізнався про свою особливість.

– Я однаково погано пишу обома руками. Лівою не вмію, бо вчили писати правою, а правою не навчився, бо хотів писати лівою, – жартує лідер гурту Океан Ельзи.

Світові зірки можуть не лише отримати особливі вміння, а й стати жертвами хвороб. Приміром, є зірки з дислексією, для яких читання книжок є чимось неможливим. Серед них – Арнольд Шварценеггер та Оззі Осборн.