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От Николь Кидман до Святослава Вакарчука: 5 звезд-амбидекстров

15 августа 2023, 14:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кідман та Вакарчук

Большинство людей мастерски владеют одной рукой — правой или левой. Но есть и те, кто способен одинаково выполнять задачи обеими руками — таких людей называют амбидекстрами. Даже в мире шоу-бизнеса есть такие персоны.

Звезды-амбидекстры, владеющие обеими руками одинаково — далее в материале.

Адам Левин

Солист и вокалист группы Maroon 5 Адам Левин способен выполнять ежедневные задачи как правой, так и левой рукой. Впрочем, зачастую артист работает правой рукой — это касается и игры на гитаре. 

Тилль Линдеманн

Лидер группы Rammstein пусть и не рассказывал о своем уникальном умении публично, наблюдательные фанаты заметили скрытый талант музыканта. К примеру, на гитаре он играет правой рукой, а вот автографы для поклонников раздает левой. Умение также ему помогло с легкостью освоить игру на несколько инструментах.

Николь Кидман

Голливудская актриса Николь Кидман с самого детства была левшой. Однако ради карьеры ей пришлось мастерски овладеть работой обеими руками — так у нее было больше шансов получить заветную роль.

Роберт Де Ниро

Еще один актер научился одинаково работать обеими руками — это Роберт Де Ниро. Известно, что с детства он является левшой, но в некоторых фильмах пишет правой рукой — пришлось переучиться ради дополнительных возможностей в мире кино.

Святослав Вакарчук

Среди наших знаменитостей тоже есть умельцы на все руки — Святослав Вакарчук в одном из интервью признался в своей особенности.

— Я одинаково плохо пишу обеими руками. Левой не умею, потому что учили писать правой, а правой не научился, потому что хотел писать левой, — подшучивает лидер группы Океан Эльзы.

Мировые звезды могут не только получить особые умения, но и стать жертвами болезней. К примеру, есть звезды с дислексией, для которых чтение книг является чем-то невозможным. Среди них — Арнольд Шварценеггер и Оззи Осборн.

Теги
Николь Кидман Роберт Де Ниро Святослав Вакарчук
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