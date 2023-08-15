Большинство людей мастерски владеют одной рукой — правой или левой. Но есть и те, кто способен одинаково выполнять задачи обеими руками — таких людей называют амбидекстрами. Даже в мире шоу-бизнеса есть такие персоны.

Звезды-амбидекстры, владеющие обеими руками одинаково — далее в материале.

Адам Левин

Солист и вокалист группы Maroon 5 Адам Левин способен выполнять ежедневные задачи как правой, так и левой рукой. Впрочем, зачастую артист работает правой рукой — это касается и игры на гитаре.

Тилль Линдеманн

Лидер группы Rammstein пусть и не рассказывал о своем уникальном умении публично, наблюдательные фанаты заметили скрытый талант музыканта. К примеру, на гитаре он играет правой рукой, а вот автографы для поклонников раздает левой. Умение также ему помогло с легкостью освоить игру на несколько инструментах.

Николь Кидман

Голливудская актриса Николь Кидман с самого детства была левшой. Однако ради карьеры ей пришлось мастерски овладеть работой обеими руками — так у нее было больше шансов получить заветную роль.

Роберт Де Ниро

Еще один актер научился одинаково работать обеими руками — это Роберт Де Ниро. Известно, что с детства он является левшой, но в некоторых фильмах пишет правой рукой — пришлось переучиться ради дополнительных возможностей в мире кино.

Святослав Вакарчук

Среди наших знаменитостей тоже есть умельцы на все руки — Святослав Вакарчук в одном из интервью признался в своей особенности.

— Я одинаково плохо пишу обеими руками. Левой не умею, потому что учили писать правой, а правой не научился, потому что хотел писать левой, — подшучивает лидер группы Океан Эльзы.