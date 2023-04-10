6 травня 2023 року у Великій Британії відбудеться коронація Чарльза III. Для цієї події також покажуть і священну колекцію предметів, необхідних для дотримання всіх регалій коронації – від корон і мечів до скіпетрів. Саме час з’ясувати, що всі ці предмети означають.

Корона Святого Едуарда

Ця дорогоцінна реліквія важить 2,23 кг. Вона виготовлена з чистого золота і прикрашена дорогоцінним камінням. Її одягнуть на голову короля під час коронації.

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Імператорська державна корона

Це “робоча корона” монарха, яку надягають в офіційних випадках. Над золотими арками у неї пурпурова подушка для зручності під час використання. Корона прикрашена 2 868 діамантами.

Корона королеви Марії

Королева-консорт також буде коронована й одягне корону королеви Марії. Ця корона була замовлена для коронації Марії Текської 1911 року.

Ампула і ложка

Золота ампула у формі орла і коронаційна ложка використовуються для помазання монарха олією. З дзьоба орла вона витікає на ложку, а архієпископ занурює в неї два пальці, щоб помазати голову, груди і руки монарха.

Старший хранитель Королівської колекції заявив, що ложка XII є найстарішим предметом для коронації.

Посох Святого Едуарда

Ніхто точно не знає, для чого він спочатку використовувався. Посох був відновлений 1660 року, тоді його значення й забулося.

Три мечі

Мечі символізують милосердя, духовне і мирське правосуддя. Вони позначають королівські повноваження та обов’язки. Меч милосердя має тупий кінець.

Два скіпетри

Скіпетр із хрестом уособлює мирську і духовну владу. Його кладуть у праву руку монарха, а скіпетр із голубом дають у ліву – він символізує духовну владу і святий дух.

Куля

Куля – це символ земної кулі, розділеної на три континенти, про які знали в Англії в середньовічні часи.

Перстень государя

Одна з індивідуальних реліквій – це перстень государя. Він прикрашений рубінами у формі Георгіївського хреста на вершині сапфіра. Аксесуар символізує гідність і прихильність монарха до народу і церкви.

Скіпетр королеви-консорта з голубом

Королева-консорт нестиме два скіпетри – один із них виготовлений зі слонової кістки і прикрашений голубом, який символізує справедливість і милосердя. Проте його не хотів використовувати Чарльз III, оскільки він веде кампанію проти торгівлі слоновою кісткою.

І хоча до церемонії трохи менше місяця, вже розкрито подробиці коронації Чарльза III. Наприклад, вона відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні за присутності всієї королівської сім’ї. Щоправда, на заході будуть і члени іноземних королівських сімей, що є історичним порушенням традиції.