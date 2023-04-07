Принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на коронацію Чарльза III, яка відбудеться 6 травня.

За словами біографа королівської сім’ї Анджели Левін, дітей герцогів Сассекських, принца Арчі та принцесу Лілібет не запросили на захід. Під час нього Гаррі та Меган хотіли заспівати своєму синові Happy Birthday, оскільки йому цього дня виповнюється чотири роки.

Також герцоги Сассекські хотіли сидіти на тих місцях, які за протоколом надаються тільки чинним членам королівської сім’ї, якими вони не є з 2020 року.

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– Хотіли бути присутніми зі своїми дітьми і почути вибачення, і щоб під час державного заходу – не сімейного – був момент, коли вони заспівають З Днем народження, Арчі. Жодна з вимог не була задоволена, тому Гаррі та Меган там не буде, – каже Левін.

Коронація Чарльза III відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Відомо, що запрошення на неї розішлють 2 тис. осіб. На ній очікуються члени королівської сім’ї, іноземні королівські сім’ї, глави держав та інші важливі гості.

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