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Хотіли вибачень: принца Гаррі та Меган Маркл не буде на коронації Чарльза III

7 Квітня 2023, 13:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Принц Гаррі та Меган
Джерело: Depositphotos

Принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть на коронацію Чарльза III, яка відбудеться 6 травня.

За словами біографа королівської сім’ї Анджели Левін, дітей герцогів Сассекських, принца Арчі та принцесу Лілібет не запросили на захід. Під час нього Гаррі та Меган хотіли заспівати своєму синові Happy Birthday, оскільки йому цього дня виповнюється чотири роки.

Також герцоги Сассекські хотіли сидіти на тих місцях, які за протоколом надаються тільки чинним членам королівської сім’ї, якими вони не є з 2020 року.

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– Хотіли бути присутніми зі своїми дітьми і почути вибачення, і щоб під час державного заходу – не сімейного – був момент, коли вони заспівають З Днем народження, Арчі. Жодна з вимог не була задоволена, тому Гаррі та Меган там не буде, – каже Левін.

Коронація Чарльза III відбудеться у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Відомо, що запрошення на неї розішлють 2 тис. осіб. На ній очікуються члени королівської сім’ї, іноземні королівські сім’ї, глави держав та інші важливі гості.

Все, що відомо про коронацію Чарльза III – читайте на Фактах ICTV.

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Джерело
Sky News
Теги
Меган Маркл Принц Гаррі Чарльз ІІІ
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