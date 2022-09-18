Від легендарного Альфа і Території А до випусків новин із бомбосховища: телеканалу ICTV 30 років

Сьогодні телеканалу №1 в Україні – ICTV – 30 років. За цей час він змінювався, зростав, але впевнено йшов до лідерства.

Від розважального, з популярними фільмами та серіалами, молодіжними програмами, яким у 90-х пам’ятають наш телеканал багато українців, ICTV виріс до інформаційно-аналітичного – зі щоденними випусками новин, популярним політичним ток-шоу і власною серіальною лінійкою та розважальним шоу.

Сьогодні разом із країною телеканал проживає непростий час, але продовжує працювати у межах Єдиного марафону і наближати нашу перемогу на інформаційному фронті.

Зараз дивляться

Перший незалежний, найбільший та один з найсміливіших на тогочасному українському телебаченні. Ще з жовтосинім, а не помаранчевим логотипом, як зараз, ICTV вперше вийшов ефір у 1992 році.

Молода команда формує такий же молодіжний контент – Територія А, діснеївські мультфільми та закордонне кіно з блискучим українським дубляжем, легендарний серіал Альф і, звісно, Миколина погода розірвали всі шаблони старого телебачення.

– Ми були першими, хто показав МТВ, баскетбол, Формулу один. І за весь час ми багато чого показували вперше: футболи, фільми, серіали, – говорить генеральний директор Starlight Media Олександр Богуцький.

На початку 2000-х на зірку телебачення України приходить амбітна команда на чолі з Олександром Богуцьким. ICTV стає менш розважальним і більш інформаційним.

18 вересня 2000 року в ефір виходять перші новини з Оленою Фроляк. А 17 років тому у ефір на ICTV виходить найпопулярніше в Україні політичне ток-шоу Свобода слова.

Тим часом щоденні випуски підсилюють підсумкові Факти тижня з Оксаною Соколовою. Це те, чого хочуть глядачі – аналітики простою, зрозумілою мовою, чіткої позиції і гострого слова.

Програма стає однією з найрейтинговіших телепроєктів країни. За 16 років змінюється, стає ще експертнішою, сучаснішою, і продовжує втримувати лідерство.

2014-ий рік змінює країну, тому інформаційний фронт набуває особливої ваги. На ICTV з’являються спецпропроєкти Антизомбі та Гражданская оборона, які ефективно борються з російською пропагандою і продовжують робити це нині.

Водночас ICTV розвиває власне виробництво серіалів: від першого комедійного сіткому Леся плюс Рома до пригодницьких екшинів Пес, який побив усі рекорди переглядів, та Нюхача, який купили десятки краін.

З’являється Ранок у великому місті – один з лідерів ранкових програм. А вечір п’ятниці мільйони українців не уявляють без улюблених гумористів Дизель шоу.

Тож абсолютно заслужено останні роки ICTV втримує позицію телеканалу №1 в Україні.

– Що не змінилося – це відчуття, що це канал для своїх. Ти відчуваєш, що ти поряд з каналом, на тебе ніхто не дивиться зверху, не повчає. І це є у всіх наших програмах. Навіть якщо це висока аналітика, вона зроблена з любов’ю до глядача, так, щоб він все зрозумів і був задоволений, – говорить керуюча директорка телеканалу ICTV Анастасія Штейнгауз.

Але 24 лютого руйнує наше попереднє життя. Україна прокидається від ракетних ударів. У перші години повномасштабного вторгнення ICTV виходить в ефір зі свіжим випуском Фактів.

Відтоді понад 200 днів команда працює безупину в Єдиному марафоні. Коли точаться бої поблизу Києва, журналісти, оператори, режисери живуть на роботі, мовлять з бомбосховища під час повітряних тривог. Бо це – наша війна на інформаційному фронті.

– У перші дні це було дуже емоційно. Я старався стримувати цю емоційність, бо і так всі заведені, і якщо ти ще з екрану починаєш заводити, людей хитає. Ось ці гойдалки від ейфорії від першого збитого ворожого літака до стану “все пропало”, бо росіяни оточили Маріуполь, – пригадує ведучий ICTV Вадим Карп’як.

Понад 200 днів телеканал ICTV показує лише перевірену інформацію – успіхи наших Збройних сил, звірства ворога та незламність українського народу.

– Людям було важливо знати, що відбувається. І важливо, щоб у них була ця надія, що це не кінець цієї красивої історії, яка називається Україна, – говорить співведучий Фактів тижня на ICTV Сергій Кудімов.

Тому поки наші захисники вибивають ворога з української землі, команда ICTV своєю роботою щодня наближає перемогу.