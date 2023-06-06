Співачка Світлана Тарабарова відреагувала на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Артистка оприлюднила відео, в якому сказала, що з її рідного мікрорайону Корабел, також відомого як Острів, проходить евакуація. Вона закликала людей не панікувати, оскільки безпека – понад усе.

– Мій Херсон… Ти одним із перших потрапив в окупацію і на своїй шкурі пізнав жахи русского міра. Коли тебе звільнили, я плакала від щастя, як плакали сотні тисяч українців. Я плакала після кожного підступного обстрілу… Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС, – сказала Тарабарова.

Вона додала, що люди, які змушені покинути місто й область, обов’язково повернуться додому, а також висловила сподівання, що все відбудується.

– А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова! Тому що Херсон – це насамперед люди! Незламні люди, – підсумувала Світлана.

На підрив Каховської ГЕС відреагували й інші зірки шоу-бізнесу. Зокрема, вони діляться наслідками дій окупантів, звертаються до іноземних колег та обурюються реакцією ООН.