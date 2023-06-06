Підривом Каховської ГЕС Путін тільки загнав себе в капкан – про це заявляє тарологиня Олена Бюн, розкривши за допомогою карт Таро те, якою буде відповідь Росії.

– Карти показують, що Кремль своїми бездумними діями потрапив у капкан. Що для них буде? Карти говорять про Захід – буде перегляд чогось. Для Путіна має статися щось дуже негативне й раптове, як грім серед ясного неба, – заявила Олена.

Тарологиня додала, що природа може мстити за такі діяння, адже підрив Каховської ГЕС – це справжній екоцид.

– Це відплата за те, що вони створили. У Кремлі ще не усвідомлюють дурість наказу про підрив ГЕС. Він потужно чимось відгукнеться для всієї Росії. Якщо вони так думають зупинити просування ЗСУ, то у них не вийде. Наші захисники йтимуть далі до мети – повернення всіх територій, все рухається за планом, – заявила Бюн.

За кожну свою дію Росія буде розплачуватися. Раніше мольфар розписав терміни виплат репарацій з боку РФ. Карти показали дуже позитивні речі для України.