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Підривом Каховської ГЕС Путін загнав себе в капкан, ЗСУ не зупиняться – таролог

6 Червня 2023, 12:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Путін

Підривом Каховської ГЕС Путін тільки загнав себе в капкан – про це заявляє тарологиня Олена Бюн, розкривши за допомогою карт Таро те, якою буде відповідь Росії.

– Карти показують, що Кремль своїми бездумними діями потрапив у капкан. Що для них буде? Карти говорять про Захід – буде перегляд чогось. Для Путіна має статися щось дуже негативне й раптове, як грім серед ясного неба, – заявила Олена.

Тарологиня додала, що природа може мстити за такі діяння, адже підрив Каховської ГЕС – це справжній екоцид.

– Це відплата за те, що вони створили. У Кремлі ще не усвідомлюють дурість наказу про підрив ГЕС. Він потужно чимось відгукнеться для всієї Росії. Якщо вони так думають зупинити просування ЗСУ, то у них не вийде. Наші захисники йтимуть далі до мети – повернення всіх територій, все рухається за планом, – заявила Бюн.

За кожну свою дію Росія буде розплачуватися. Раніше мольфар розписав терміни виплат репарацій з боку РФ. Карти показали дуже позитивні речі для України.

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Теги
Війна в Україні Каховська ГЕС
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