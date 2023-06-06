Певица Светлана Тарабарова отреагировала на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Артистка обнародовала видео, в котором сказала, что с ее родного микрорайона Корабел, также известного как Остров, проходит эвакуация. Она призвала людей не паниковать, поскольку безопасность – превыше всего.

— Мой Херсон… Ты одним из первых попал в оккупацию и на своей шкуре познал ужасы русского мира. Когда тебя освободили, я плакала от счастья, как плакали сотни тысяч украинцев. Я плакала после каждого коварного обстрела… Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС, — сказала Тарабарова.

Она добавила, что люди, которые вынуждены покинуть город и область, обязательно вернутся домой, а также выразила надежду, что все отстроится.

— А от Херсона они могут получить только первую часть слова! Потому что Херсон — это прежде всего люди! Несокрушимые люди, — подытожила Светлана.

На подрыв Каховской ГЭС отреагировали и другие звезды шоу-бизнеса. В частности, они делятся последствиями действий оккупантов, обращаются к иностранным коллегам и возмущаются реакции ООН.