Серіал Сексуальна освіта – один із найпопулярніших на Netflix. Днями в мережі з’явився трейлер 4 сезону проєкту, що підігріло інтерес фанатів.
Поки до релізу восени 2023 року ще багато часу, але Факти ICTV розкажуть усе, що потрібно знати про 4 сезон Сексуальної освіти.
Про що буде 4 сезон Сексуальної освіти
Основний сюжет розповість історію про підлітка-одинака Отіса, чия мати-сексотерапевт створює власну неліцензовану клініку секс-терапії в школі для вирішення всіляких підліткових проблем.
Набір епізодів буде фінальним. Попередньо, буде 8 серій. Схоже, шоу закінчиться останнім роком навчання героїв у середній школі. Поки що про саму історію мало що відомо, але, зважаючи на зміну акторів, на глядачів очікують несподіванки.
Сексуальна освіта – актори 4 сезону
Акторський склад сильно зміниться – у шоу не повернуться Симона Ешлі, Патриція Еллісон і Таня Рейнольдс.
Щоб зберегти баланс за персонажами, на екранах з’являться нові актори:
- Джоді Тернер-Сміт,
- Таддеа Грем,
- Марі Ройтер,
- Фелікс Муфті,
- Ентоні Лекса,
- Александра Джеймс,
- Імані Яхшуа,
- Ден Леві.
Сексуальна освіта – трейлер і перше фото 4 сезону
Деякі передрелізні зображення також підказали, чого очікувати від продовження. У серпні 2022 року на офіційній сторінці серіалу в Instagram показали перші зображення сезону, на одному з яких Отіс і Рубі позують разом, а інше розкриває важливу інформацію про сюжетну лінію Мейв і характер Леві. На одному зі знімків зображені Емма Мекі та Леві.
У трейлері також показали низку ситуацій із новими та старими героями, за якими глядач спостерігатиме вже восени.
Коли 4 сезон Сексуальної освіти
Реліз відбудеться 21 вересня 2023 року – це офіційна дата виходу 4 сезону, який також стане і фінальним. На цьому історія неоднозначного серіалу закінчиться.
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