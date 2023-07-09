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Сексуальна освіта 4 сезон: трейлер і подробиці продовження серіалу

9 Липня 2023, 14:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сексуальна освіта

Серіал Сексуальна освіта – один із найпопулярніших на Netflix. Днями в мережі з’явився трейлер 4 сезону проєкту, що підігріло інтерес фанатів.

Поки до релізу восени 2023 року ще багато часу, але Факти ICTV розкажуть усе, що потрібно знати про 4 сезон Сексуальної освіти.

Про що буде 4 сезон Сексуальної освіти

Основний сюжет розповість історію про підлітка-одинака Отіса, чия мати-сексотерапевт створює власну неліцензовану клініку секс-терапії в школі для вирішення всіляких підліткових проблем.

Набір епізодів буде фінальним. Попередньо, буде 8 серій. Схоже, шоу закінчиться останнім роком навчання героїв у середній школі. Поки що про саму історію мало що відомо, але, зважаючи на зміну акторів, на глядачів очікують несподіванки.

Сексуальна освіта – актори 4 сезону

Акторський склад сильно зміниться – у шоу не повернуться Симона Ешлі, Патриція Еллісон і Таня Рейнольдс.

Щоб зберегти баланс за персонажами, на екранах з’являться нові актори:

  • Джоді Тернер-Сміт,
  • Таддеа Грем,
  • Марі Ройтер,
  • Фелікс Муфті,
  • Ентоні Лекса,
  • Александра Джеймс,
  • Імані Яхшуа,
  • Ден Леві.

Сексуальна освіта – трейлер і перше фото 4 сезону

Деякі передрелізні зображення також підказали, чого очікувати від продовження. У серпні 2022 року на офіційній сторінці серіалу в Instagram показали перші зображення сезону, на одному з яких Отіс і Рубі позують разом, а інше розкриває важливу інформацію про сюжетну лінію Мейв і характер Леві. На одному зі знімків зображені Емма Мекі та Леві.

У трейлері також показали низку ситуацій із новими та старими героями, за якими глядач спостерігатиме вже восени.

Коли 4 сезон Сексуальної освіти

Реліз відбудеться 21 вересня 2023 року – це офіційна дата виходу 4 сезону, який також стане і фінальним. На цьому історія неоднозначного серіалу закінчиться.

Для тих, хто хоче подивитися цікавий серіал просто зараз, Факти ICTV підготували найкращі корейські проєкти на Netflix, які точно варті вашої уваги.

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