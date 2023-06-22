Netflix планує інвестувати $2,5 млрд у корейські серіали. Успіх проєкту Гра в кальмара показав перспективи місцевого ринку.

Про плани заявив виконавчий директор компанії Тед Сарандос.

– Netflix співпрацюватиме з місцевими організаціями для виявлення і розвитку молодих талантів. 3 з 5 користувачів Netflix дивилися корейські шоу, і загальна кількість зросла за останні роки в шість разів, – заявив виконавчий директор Netflix Тед Сарандос.

Примітно, що Південна Корея є лідером з надання контенту для Netflix. Очікувано, це стосується і доходів – популярні серіали та фільми збільшують кількість клієнтів стримінгової платформи.

Netflix також анонсував другий сезон Гри в кальмара. Перший сезон вийшов восени 2021 року і став рекордсменом за виторгом платформи. Тепер глядачам доведеться дочекатися релізу, який заплановано вже до наступного року.

Раніше Факти ICTV розібралися, які корейські дорами та реаліті-шоу варто подивитися. Ця ніша кіно закінчується не лише Паразитами та Грою в кальмара – є купа цікавих проєктів, які зможуть змусити вас провести перед екраном кілька вечорів або навіть ночей.