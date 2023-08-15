Від церкви до університету: зруйновані Росією пам’ятки культури в Україні

На тлі повномасштабної війни з Росією, в Україні страждають не тільки житлові будівлі, а й культурні пам’ятки. За словами колишнього міністра культури Олександра Ткаченка, зі 130 тис. культурних об’єктів понад 550 було пошкоджено або знищено.

Зруйновані Росією пам’ятки культури в Україні – далі в матеріалі

Іванківський краєзнавчий музей

28 лютого в Київській області було знищено будівлю Іванківського краєзнавчого музею в смт Іванків, де були роботи української художниці Марії Приймаченко, про долю яких дотепер невідомо. У музеї зберігалося 410 експонатів, які репрезентували місцеву флору та фауну.

Національний літературно-меморіальний музей Сковороди

Уже наприкінці весни 2022 року було повністю знищено Національний літературно-меморіальний музей Сковороди внаслідок ракетного обстрілу. Це був особняк українського філософа, який доживав у ньому свої останні роки. У будівлі були експонати і роботи Григорія, які розкривали всі тонкощі його життя і творчості.

Харківська міська рада

Будівля Харківської міської ради також є культурною спадщиною. Вона була повністю знищена 1 березня 2022 року, коли росіяни обстріляли центр українського міста. Після цього зі знищених будівель вивезли залишки архівів та оргтехніку.

Краєзнавчий музей у Охтирці

За період війни було знищено ще одну локацію, яка містила величезну кількість різноманітних експонатів, – це краєзнавчий музей у місті Охтирці. До обстрілу в маєтку кінця ХІХ століття було близько 10 тис. експонатів – речі з минулого стосувалися флори та фауни, а також були картини, особисті речі Остапа Вишні та інших діячів. Був знищений вночі з 7 на 8 березня 2022 року авіабомбою.

Університет ім. Каразіна

Терористи з Росії знищили цілий навчальний заклад у Харкові – йдеться про національний університет ім. Каразіна. 2 березня 2022 року на корпус економічного факультету скинули авіабомбу – було знищено дах, стіни та фасад.

Чернігівський обласний молодіжний центр

Будівля Чернігівського обласного молодіжного центру за своє існування постраждала двічі – вперше під час Другої світової війни, а вдруге після обстрілів з боку росіян. У 2021 році будівлю відновили та перетворили на навчальний хаб для тренінгів і консультацій. Культурна пам’ятка була знищена 27 лютого 2022 року після бомбардування.

Храм Георгія Побідоносця

У Київській області за час часткової окупації було пошкоджено фасад і вікна храму святого великомученика Георгія Побідоносця, що був зведений 2021 року в с. Романівка. Також повністю згоріла будівля приміщення священника церкви з дерев’яною каплицею, яка була споруджена на початку XXI століття. Збитків було завдано 6 березня 2022 року ракетним обстрілом.