От церкви до университета: разрушенные Россией памятки культуры в Украине

На фоне полномасштабной войны с Россией, в Украине страдают не только жилые здания, но и культурные памятки. По словам бывшего министра культуры Александра Ткаченко, из 130 тыс. культурных объектов более 550 было повреждено или уничтожено.

Разрушенные Россией памятки культуры в Украине — далее в материале

Иванковский краеведческий музей

28 февраля в Киевской области было уничтожено историческое здание Иванковского краеведческого музея, где были работы украинской художницы Марии Примаченко, о судьбе которых до сих пор неизвестно. В музее хранилось 410 экспонатов, которые представляли местную флору и фауну.

Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды

Уже в конце весны 2022 года был полностью уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды в результате ракетного обстрела. Это был особняк украинского философа, который доживал в нем свои последние годы. В здании были экспонаты и работы Григория, которые раскрывали все тонкости его жизни и творчества.

Харьковский городской совет

Здание Харьковского городского совета также является культурным наследием. Оно было полностью уничтожено 1 марта 2022 года, когда россияне обстреляли центр украинского города. После этого из уничтоженных зданий вывезли остатки архивов и оргтехнику.

Краеведческий музей в Ахтырке

За период войны была уничтожена еще одна локация, которая вмещала огромное количество различных экспонатов — это краеведческий музей в городе Ахтырке. До обстрела в поместье конца XIX века было около 10 тыс. экспонатов — вещи из прошлого касались флоры и фауны, а также были картины, личные вещи Остапа Вишни и других деятелей. Был уничтожен ночью с 7 на 8 марта 2022 года авиабомбой.

Университет им. Каразина

Террористы из России уничтожили целое учебное заведение в Харькове — речь идет о национальном университете им. Каразина. 2 марта 2022 года на корпус экономического факультета сбросили авиабомбу — были уничтожены крыша, стены и фасад.

Черниговский областной молодежный центр

Здание Черниговского областного молодежного центра за свое существование пострадало дважды — первый раз во время Второй мировой войны, а второй после обстрелов со стороны россиян. В 2021 году здание восстановили и превратили в учебный хаб для тренингов и консультаций. Культурная памятка была уничтожена 27 февраля 2022 года после бомбардировки.

Храм Георгия Победоносца

В Киевской области за время частичной оккупации были повреждены фасад и окна храма святого великомученика Георгия Победоносца, который был построен в 2021 году в с. Романовка. Также полностью сгорело здание помещения священника церкви с деревянной часовней, которая была сооружена в начале XXI века. Ущерб был нанесен 6 марта 2022 года ракетным обстрелом.