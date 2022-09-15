Акторка Дар’я Петрожицька розповіла про проблеми зі здоров’ям, через які вона потрапляла у Німеччині до лікарні. В інтерв’ю Аліні Доротюк зірка зізналася, що всі ці проблеми накопичувалися.

– Я вже двічі побувала у Німеччині у лікарні. Одного разу мене навіть везла швидка допомога із сиреною. Я почала непритомніти прямо в торговому центрі. Навколо була німецька мова, а я була сама. Англійську я знаю, але щоб відповісти, треба думати. Це складно, тим паче коли йдеться про здоров’я. Як я зрозуміла – це була реакція на вакцину від циститу, – зізналася Дар’я.

Актриса додала, що на початку війни вона про нього забула, адже думала зовсім про інше. Вже коли відволіклася від війни, щоб зайнятися своїм здоров’ям, вона звернулася до лікаря.

– Моя хвороба загострювалася. Я поїхала до лікаря – вона розмовляла російською. Вона мені прописала вакцину від циститу – вони робляться кожні два тижні, і більше нічого не потрібне. Мене це збентежило, адже я роками лікую цю хворобу. Мені роблять укол, стає легше, і за два тижні я знову в неї. У мене боліла рука, але це звичайний побічний ефект. Мені колють другий укол і я поїхала до найближчого ТЦ купити шкарпетки. Я йду і розумію, що в моєму тілі починає все стискатися. Коли мене привезли до лікарні, з’ясувалося, що то була алергічна реакція на вакцину, – зізналася зірка.

Зараз дивляться

В умовах війни та інші зірки страждали від хвороб – наприклад, у Потапа паралізувало половину обличчя через синдром Рамзі-Ханта. Шоумен додав, що через хворобу артист не повернувся до України разом зі своєю коханою Настею Каменською наприкінці літа.