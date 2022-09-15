Актриса Дарья Петрожицкая рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она попадала в Германии в больницу. В интервью Алине Доротюк звезда призналась, что все эти проблемы накапливались.

— Я уже дважды побывала в Германии в больнице. Один раз меня даже везла скорая помощь с сиреной. Я начала падать в обморок прямо в торговом центре. Вокруг был немецкий язык, а я была одна. Английский я знаю, но чтобы ответить, нужно думать. Это сложно, тем более когда речь идет о здоровье. Как я поняла — это была реакция на вакцину от цистита, — призналась Дарья.

Актриса добавила, что в начале войны она о нем забыла, ведь думала совсем о другом. Уже когда отвлеклась от войны, чтобы заняться своим здоровьем, она обратилась к врачу.

— Моя болезнь обострялась. Я поехала к врачу — она разговаривала на русском. Она мне прописала вакцину от цистита — они делаются каждые две недели, и больше ничего не нужно. Меня это смутило, ведь я годами лечу эту болезнь. Мне делают укол, становится легче, и через две недели я снова у нее. У меня болела рука, но это обычный побочный эффект. Мне колют второй укол и я поехала в ближайший ТЦ купить носки. Я иду, и понимаю, что в моем теле начинает все сжиматься. Когда меня привезли в больницу, выяснилось, что это была аллергическая реакция на вакцину, — призналась звезда.

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