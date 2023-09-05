Компания Netflix показала тизер шестого сезона сериала Корона, раскрыв некоторые подробности сюжета. Судя по опубликованному фото, нас ждет королевская свадьба.

На снимке в соцсетях можно увидеть документ, на котором написано “Служба молитвы и посвящения после бракосочетания Его Королевского Высочества принца Уэльского и Ее Королевского Высочества герцогини Корнуольской”. Если многие ждали свадьбы принца Уильяма или Гарри, то этого не покажут.

Ожидается, что бракосочетание Чарльза и Камиллы 2005 года будет в заключительных сериях не только сезона, но и сериала. Как известно, это последняя череда серий, после чего проект закроют.

— После шести сезонов, семи лет и трех составов Корона подходит к концу в этом году. Мы скоро вернемся с новыми сериями, но вот намек на то, что нас ждет в последнем сезоне, — заявили Netflix.

Напомним, что уже в конце 2023 года выйдет 3-й сезон Бриджертонов. Еще один сериал о жизни королевских семей Netflix покажет уже в декабре. Третий сезон порадует фанатов интересным сюжетом, знакомыми героями и красивой картинкой. Все, что нужно знать о сериале, можно увидеть на Фактах ICTV.